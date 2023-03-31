斯洛伐克舊城市長訪高市府 促企業、觀光合作

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斯洛伐克布拉提斯拉瓦省舊城市長瓦加奇（Matej Vagac）（左）31日拜會高雄市長陳其邁（右），探討有關智慧城市、文化保存與綠能技術等議題。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）斯洛伐克布拉提斯拉瓦省舊城市長瓦加奇今天拜會高雄市長陳其邁，雙方探討有關智慧城市、文化保存等議題，並促企業、觀光等領域合作。

斯洛伐克布拉提斯拉瓦省舊城市（Bratislava-Staré Mesto）市長瓦加奇（Matej Vagac）偕同副市長及市議員等人到高雄出席智慧城市論壇暨展覽，並於今天拜會陳其邁，探討有關智慧城市、文化保存與綠能技術等議題。

高雄市政府行政暨國際處會後新聞稿表示，陳其邁首先向瓦加奇一行介紹高雄以工業起家，現逐漸轉向航太、精密金屬製造基地，致力於輔導在地廠商，加速完善半導體與資通訊產業供應鏈。「亞灣5G AIoT創新園區」即作為高雄產業轉型之鑰，將打造高雄成為重要新創技術基地。

陳其邁說，為達成2050年淨零目標，政府正推動「數位」、「淨零」雙軸轉型，而斯洛伐克有完善的投資環境、良好的教育體系、人才及堅強的製造業基礎，未來雙方擁有厚實的合作潛力，盼促成高雄企業與斯國合作，未來也將鼓勵高雄市民造訪美麗的舊城，推進雙邊觀光旅遊互動。

瓦加奇表示，此行在智慧城市論壇有豐富交流，也參訪高雄火車站、駁二藝術特區等景點，進一步了解高雄市如何推動文化資產的保存，及發展綠能技術與智慧轉型等解決方案。

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瓦加奇說，斯洛伐克歷史悠久，舊城市相當重視文化資產保存及藝文活動，同時全球面臨的氣候挑戰也是當地所關注議題，高雄的文化資產保存活化經驗將作為重要的參考與啟發。

高雄近年來加強國際參與及交流，今天下午亞太都市合作網（CityNet）執行長金正基也將拜會高雄市政府，與國際氣候發展智庫（ICDI）執行長趙恭岳等人一同會晤陳其邁，就低碳轉型及智慧永續等議題進行交流。（編輯：謝雅竹）1120331