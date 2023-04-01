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清明連假起跑 北市消防籲掃墓除草不用火不燒紙錢

2023/4/1 10:19（4/2 09:28 更新）
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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市消防局今天表示，清明連假起跑，預期掃墓人潮將達高峰，為防範可能因引火不慎釀墓地火災，除派員在合法公墓車輛巡邏，呼籲民眾掃墓時應牢記除草不用火、不燒紙錢等。

北市消防局發布新聞資料指出，清明連假為掃墓高峰期，民眾務必注意防災及環境保護，為預防災害發生，掃墓時應除草不用火、不燒紙錢、不放鞭炮、不亂丟菸蒂，記得帶走垃圾，以降低火災風險，保護山林環境。

消防局表示，民眾近年來的防災及環保意識有顯著提升，燒紙錢、放鞭炮的祭祖習俗有逐年減少趨勢，且透過以米代金、雙手祭拜、以手機播放爆竹聲代替鞭炮等替代方式也能表達對先人緬懷與敬意。

消防局指出，為防範墓地火災，已啟動各項防救災機制，並全面派員至偏遠及搶救不易墓地確認搶救動線、預置水線等，以利及時搶救並防止災害擴大。

消防局表示，連假期間也派員前往合法公墓地區進行車輛巡邏、駐點警戒及防災宣導，將持續加派人員，強化機動巡邏及定點警戒宣導，確保民眾生命財產安全。

消防局指出，星星之火可以燎原，可透過不用火源的方式虔誠祭祖或利用殯葬處集中代焚紙錢及線上祭祖服務，共同預防火災發生，平安度清明。（編輯：張銘坤）1120401

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