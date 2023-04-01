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議員指遷移公墓資訊不明 北市府：已設服務處

2023/4/1 14:38
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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市政府規劃遷移內湖第3公墓區，民眾發現墓地有通知遷葬立牌卻無其他資訊，因有殯葬業在場拉生意，認為易混淆向議員陳情。北市殯葬處今天表示，禁止業者攬客已設服務處。

國民黨台北市議員張斯綱發布質詢資料指出，北市府針對內湖第3及景美13號等公墓區辦理遷置作業並設置墓地編號牌，但民眾陳情近日掃墓才知內湖第3公墓區要遷移，且發現編號牌僅有墓地編號及殯葬處電話，就無其他遷葬資訊。

張斯綱說，當掃墓民眾一頭霧水時卻發現殯葬業者在現場貼傳單、掛布條拉生意，內容提到遷葬專案含塔位新台幣6萬元起招攬生意，恐讓民眾誤認為是市府政策，最終只能由殯葬業者協助遷葬而影響自身權益，要求市府加強宣導並告知民眾遷葬補償費及救濟金發給等辦法。

台北市殯葬管理處發新聞資料回應，嚴格禁止業者在公墓區有招攬行為，為辦理內湖第3墓區遷置工程，從3月16日至8月15日在墓區入口處設臨時服務處，每天都有值班人員可洽詢受理申請遷葬服務，並張貼遷葬公告補償費及救濟金名冊等資訊。

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殯葬處表示，業者在私人土地掛布條貼傳單、搭棚架等行為，因在私人土地僅能勸導要求改善，而內湖第3公墓區範圍已明確禁止業者掛布條貼傳單，會常派員巡查發現就撤除。

殯葬處指出，自民國83年起執行公墓遷葬作業，已完成27處全墓區及3處部分墓區遷葬，讓墓區變美麗公園，查詢相關資訊可至官網遷葬資訊網頁，或問現場人員也打電話至北市府墓政管理課洽詢。（編輯：方沛清）1120401

#張斯綱
#北市殯葬處
#北市府
張斯綱
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