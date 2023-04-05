基隆試辦騎樓合法停機車 外界反應兩極

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（中央社記者沈如峰基隆5日電）基隆市政府最近試辦76處騎樓合法停放機車，有民眾認為，市區停放機車空間不足，若有效管理，立意良善；但市議員鄭文婷說，市府背道而馳，試辦區應先從對行人影響較小處開始。

基隆市府3月底公告，在兼顧市民行走權利，不影響市容下，適度放寬騎樓停放機車，全市共76處試辦開放騎樓合法停車，並視狀況滾動式修正。廟口部分周邊商業熱絡地區，並未開放騎樓停放機車。

基隆市長謝國樑昨天在臉書facebook表示，市府推「行人友善」政策，是因為行人走在斑馬線上，本就擁有「安全行走」權利，但他卻不認為停在騎樓的機車都要檢舉，因為這是基隆相當現實的情況，就是停放機車空間不足。因此，市府試辦70多處騎樓可合法停車。

市議員鄭文婷認為，台北市過去在解決機車亂停現象、要求退出騎樓時，都是從市區蛋黃區或是火車站周邊開始，之後再往外擴散，她雖可體認基隆停放機車空間不足，但是基隆市府在處理這類問題時有點背道而馳，竟選擇人車較密集街道試辦。

鄭文婷表示，會騎車民眾以年輕族群居多，若要試辦機車停在騎樓，或許在市區中山一路附近是比較好的地點，除對店家或行人影響較小，也鄰近火車站南站。

基隆市政府交通處長王圳宏向中央社記者表示，依據道路交通管理處罰條例第90之3條第1項規定，有條件規範機車停放方式，停放機車應以1列為限，應保持1.3公尺以上人行空間，停車方向應垂直道路，不會影響推娃娃車的媽媽族或是長者通行。

基隆市政府發言人余治明表示，市府參考其他縣市做法，試辦76處騎樓合法停放機車，並強制要求預留1.3公尺通行空間，如有機車違規未依規定停妥，將依法開罰，確保民眾用路權利。

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謝國樑同時在臉書上表示，最近發現一件事，有檢舉魔人出現，警方只能配合一通電話就馬上開單。但是謝國樑認為，只要不影響行人通行，遵守相關規範停放機車，才是基隆共存情況。

他認為，基隆警力不足，身兼多項任務，對於檢舉魔人行為，明天將與警方開會，探討更符合比例原則的執法方式，期望更為精確拿捏。針對騎樓檢舉魔人的行為，也會考量實際情況，設計一套讓警方參考的原則。至於謝國樑在臉書對檢舉民眾稱為「檢舉魔人」，市府沒有回應。（編輯：方沛清）1120405