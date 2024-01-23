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高雄長照機構涉詐領千萬 衛生局追回並移送偵辦

2024/1/23 15:14
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市青松社會老人福利關懷協會被控偽造服務紀錄，詐領衛福利部長照2.0費用，高雄市衛生局表示，移送橋檢偵辦中，並已追回涉申報不實1000餘萬服務費用。

媒體報導，青松機構3年多前開始接受高雄市衛生局轉介居家照顧案，負責人卻非法以家人當人頭，偽造服務紀錄詐領補助。青松解散後，負責人又申請成立「高雄市昕恩社區發展關懷協會」。

衛生局今天發布訊息表示，青松機構在民國109年3月19日起為特約居家式服務類長期照顧服務機構，衛生局接獲民眾檢舉後，透過長照2.0服務費用支付審核系統與照顧服務管理資訊平台交叉比對稽查。

衛生局發現，青松機構從110年8月起至111年7月，利用所屬25名照顧服務員名義，偽造不實服務紀錄並申報不實服務費用，初估申報不實服務費用約1000餘萬元，依司法偵查及行政程序追討。

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衛生局副局長王小星表示，已在111年9月26日起對機構暫停派案，並於12月底追回相關款項，另外依服務契約規定，自111年12月5日起與青松居家機構終止契約。也在111年9月移送橋頭地檢署偵辦。

另外，針對青松利用相同手法在111年7月1日以社團法人高雄市昕恩社區發展關懷協會欲開設居家長照機構，衛生局查獲該機構人員冒用他人名義簽署機構業務負責人切結書、相關申請文件未完備，已在當時函覆不受理此申請案，也同步移送橋檢參偵。（編輯：郭諭儒）1130123

#高雄市衛生局
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