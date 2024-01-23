甘藷產期延後價格高 農糧署估農曆年後回穩

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（中央社姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣甘藷苗因颱風小犬影響受損嚴重，部分農民選擇復耕，導致盛產期延後，目前產地價格每台斤18元，比去年同期貴，農糧署預估農曆年後迎接盛產期，價格將回穩。

雲林縣甘藷農民吳榮歡今天告訴中央社記者，去年8月時降雨加上颱風小犬，導致剛種下的甘藷苗受損，有些農民選擇復耕，也有人硬著頭皮靠追肥、澆灌等方式持續耕種。

吳榮歡表示，水林地區的甘藷去年12月進入產季，當時量少，價格一度飆破每台斤新台幣20元，目前甘藷陸續採收，產地價格每台斤18元，但是往年同期甘藷價格未達10元。

吳榮歡回憶，多年前甘藷也曾有好的價格，但是維持數天就下降，今年則是高價維持近1個月，相當罕見；消費者許姓女子到產地購買甘藷，50台斤一袋1000元。

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農糧署雜糧特作組長林傳琦接受電訪時說，甘藷去年春夏作時，遇缺水和乾旱等問題，耕種面積略減，去年8月則碰上降雨及颱風，甘藷生產量少、生長期延後。林傳琦指出，這季甘藷價格高峰期已過，估農曆年後價格回穩。

甘藷加工業者蘇嘉益說，目前甘藷產量少，加工商品只能少量出貨，且許多商品定價皆與通路商有簽契約，無法漲價，成本只能業者吸收。（編輯：郭諭儒）1130123