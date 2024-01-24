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彰化扇形車庫停車場啟用 遊客、通勤族不再苦惱

2024/1/24 16:59（1/24 18:01 更新）
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彰化市扇形車庫停車場24日舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（前右4）等人出席剪綵。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年1月24日
彰化市扇形車庫停車場24日舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美（前右4）等人出席剪綵。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 113年1月24日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）彰化市扇形車庫停車場規劃295格汽車位、523格機車位，連接彰化火車站天橋串聯前後站，解決台鐵扇形車庫遊客、搭火車民眾停車空間不足問題，現場並有亞洲唯一磚造蒸汽火車裝置藝術。

彰化市「扇形車庫」停車場今天啟用，縣長王惠美、彰化市長林世賢、民進黨立委黃秀芳等人出席典禮，停車場共有295格汽車位、523格機車位，連接彰化火車站既有天橋串聯前後站，讓鄉親停車更方便，還有用1萬多塊、總重逾50公噸紅磚仿製CK124號蒸汽火車。

王惠美致詞表示，扇形車庫停車場工程總經費新台幣3億7166萬9000元，感謝中央補助1億1671萬3000元，地方自籌款原由彰化縣政府、彰化市公所各負擔一半，考量公所財務狀況，經民代支持，由縣府負擔2/3共1億6997萬1000元，市公所負擔8498萬5000元。

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王惠美說，縣府向交通部爭取新建停車場，除今天啟用扇形車庫停車場，還有彰化市延平公園地下、南郭路立體、員林市三和公園地下、福興鄉停八平面停車場，工程總經費15億5622萬多元，增加提供1103格汽車位、1402格機車位，其中延平公園地下停車場也將啟用。

林世賢表示，彰化市扇形車庫停車場工程是縣、市合作，解決後站停車問題，對於發展鐵道文化觀光也有很大幫助；彰化縣議會副議長許原龍說，以前遊客來扇形車庫常找不到車位，如今有完善停車空間，也有蒸汽火車裝置藝術，縣議會將繼續支持地方建設。（編輯：陳仁華）1130124

#王惠美
#林世賢
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