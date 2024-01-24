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移民署邀新住民自製越南春聯 提前感受年節氣氛

2024/1/24 17:04（1/24 18:06 更新）
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農曆新年將近，移民署台中市第一服務站24日邀請新住民阮芳誼（左2）帶領新住民家庭們自製越南風格春聯及紅包袋，提前感受新年氣息。（移民署台中市第一服務站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
農曆新年將近，移民署台中市第一服務站24日邀請新住民阮芳誼（左2）帶領新住民家庭們自製越南風格春聯及紅包袋，提前感受新年氣息。（移民署台中市第一服務站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）農曆新年將近，移民署台中市第一服務站今天邀請新住民阮芳誼，帶領新住民家庭們自製越南風格春聯及紅包袋，提前感受新年氣息，並提醒自國外採購年貨，勿攜帶肉品入境，避免違規。

來自越南的阮芳誼對藝術相當有興趣，來台後除了認真學習中文，也進修書法及繪畫，她會中表示，相信美麗的圖像是各國共通語言，透過藝術，可以讓不同族群拉進彼此距離。

今天的活動中，由阮芳誼帶領新住民家庭們，將手繪越南風格年畫製作成拓印模板，接著沾上金漆，再轉印在紅紙上，便可製成具手繪風格的春聯及紅包袋，可用來贈送親友分享喜氣，也能帶回家作為藝術收藏，會中移民署也舉辦法令宣導及家庭教育講座。

其中，參與活動的越南新住民阮燕兒是第一次在台灣過年，對在地文化也充滿好奇，她表示，聽丈夫說過年會有很多年菜美食可以吃，希望可以跟丈夫一起吃遍台灣的特色美食，也希望全家人都可以平安健康。

移民署台中市第一服務站站主任王驥表示，家人平安團聚在一起，就是最大的福氣，歡迎新住民來到台灣，為台灣的產業及家庭等方面增加助力，促進文化的多元融合。並提醒新住民返回家鄉採購年貨，切勿自國外攜帶肉類產品入境，避免違規遭罰。（編輯：謝雅竹）1130124

移民署台中市第一服務站24日邀請新住民阮芳誼（中，粉裙者）帶領新住民家庭們自製越南風格春聯及紅包袋，也舉辦法令宣導及家庭教育講座。（移民署台中市第一服務站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
移民署台中市第一服務站24日邀請新住民阮芳誼（中，粉裙者）帶領新住民家庭們自製越南風格春聯及紅包袋，也舉辦法令宣導及家庭教育講座。（移民署台中市第一服務站提供）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
#移民署
#越南
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