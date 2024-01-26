新北高工、板橋江翠停車場 1/29起免費停1個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府交通局今天表示，配合新北高工運動場改建，闢建地下3層停車場，板橋區防疫計程車整備場也轉型為停車場；兩處停車場都於1月29日起試營運，提供民眾免費停車1個月。

交通局今天表示，土城區人口稠密，捷運海山站附近多為老舊社區，停車空間不足，新建的新北高工地下停車場，將提供217格汽車停車位、733格機車停車位。

交通局停車管理科科長蔡柏坤在新聞稿表示，為提升停車場安全與服務，場內採用車牌辨識系統，民眾可運用車位在席系統、智慧尋車機，及多元繳費系統等智慧服務。

交通局表示，新北高工地下停車場自3月1日起正式營運，停車場費率為汽車臨停每小時新台幣30元，月票3500元；機車臨停每次20元，月票300元。停車場的月票登記及抽籤作業辦法已公告於交通局網站。

市府說，新北高工地下停車場將自29日起試營運，開放免費停車1個月。在捷運站周邊興建停車場，可提升民眾轉乘捷運的便利性，希望民眾多加利用及轉乘大眾運輸工具。

另外，交通局說，板橋區華江一路及華江七路交叉口旁，於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，闢為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，隨疫情解封轉型規劃為「江翠段102地號」停車場，可提供121格汽車停車位、27格機車停車位。

交通局說，板橋江翠段102地號停車場設置太陽光電設備，供場內照明使用，實踐永續環保理念。停車場也將於29日試營運，開放免費停車1個月。（編輯：黃世雅 ）1130126