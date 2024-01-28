馬公好運龍來現場揮毫 民眾爭相索取春聯

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（中央社澎湖縣28日電）農曆春節漸近，馬公市公所今天舉辦「桃符迎春好運龍來」春聯活動，澎湖書法學會理事長陳鼎盛等16名書法家現場揮毫，吸引滿場民眾索取，準備除舊布新過好年。

馬公市公所今天舉辦「桃符迎春好運龍來」春聯活動，今天由市長黃健忠、代表會主席歐銀花、議員蘇陳繡色與陳鼎盛等人共同開筆後，16書法家現場揮毫各式春聯，也協助民眾書寫客製化在地特有的1至4字橫批春聯，市所大禮堂湧進滿滿民眾索取春聯。

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黃健忠表示，農曆春節是民間最重要傳統節慶，家家戶戶以具有吉祥、喜慶的賀年春聯貼於門楹，象徵除舊布新、迎春納福，同時傳承與推廣傳統節慶民俗文化，營造年節氣氛，今年選用逾千份「萬年紅」春聯用紙，供給民眾書寫春聯之用，為春節增添喜慶，現場還致贈每名索取春聯的市民「龍來好運」賀卡，祝福市民龍年平安好運。

馬公市公所舉辦「桃符迎春好運龍來」春聯活動，現場亦安排有親子DIY及創意小春聯體驗，由民眾自行書畫創意春聯，同時邀請有市立幼兒園與古月樂團賀歲表演與國樂演奏，洋溢過年氣息。（編輯：陳仁華）1130128