澎坊免稅店辦大師揮毫寫春聯 近300份索取一空

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（中央社澎湖縣4日電）昇恆昌澎坊免稅店舉辦春節大師揮毫活動，今天在澎三號港登場，每名民眾可索取5份客製化春聯或字畫，過個喜氣洋洋的農曆春節，近300份索取一空。

澎坊免稅店表示，農曆春節即將到來，寫春聯賀新年是不可或缺的年節習俗，今天延續15年來舉辦新春揮毫活動，邀請澎湖縣書法學會15名大師現場揮毫，「財神爺」還駕臨現場，分送喜糖，讓活動充滿過節氣氛。

澎湖書法學會理事長陳鼎盛等人在活動一開始先寫下「昇」、「龍」、「活」、「現」4個大字，迎接龍年到來，每名民眾可依登記領取1字、4字及7字的春聯紙共5張，由書法大師客製書寫各種不同款式的春聯或字畫，工作人員則現場利用吹風機加速吹乾，不到2小時被索取一空。

昇恆昌澎坊免稅店進駐澎湖15年，每年農曆春節前夕，都會邀請國內書法家舉辦揮毫活動，已書寫近4000份的春聯送給民眾張貼過年。

此外，澎坊免稅店今年連續5天規劃過年活動，10日（初一）下午，山水國小專業的舞獅團將表演登高咬彩球，寓意升遷發達、業績長紅，現場還有財神爺發紅包；11日（初二）則準備了川劇變臉及魔術表演。

12日（初三）至14日（初五）則以過年必備消遣「撲克牌」為靈感，現場準備8吋的超巨大撲克牌，邀請大家來三號港享受打牌樂趣，光拍照也很有趣味性，只要在遊戲中獲勝，還可獲得精美獎品。（編輯：謝雅竹）1130204