更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

重36公斤巨型土魠魚上鉤 台南釣客賺到大紅包

2024/1/28 17:48（1/28 19:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南有釣客27日在安平外海釣到1尾重36公斤、長約160公分的巨大土魠魚，一般人要用不少力氣才能抱起，並有相關業者開價逾新台幣10萬元打算收購。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
台南有釣客27日在安平外海釣到1尾重36公斤、長約160公分的巨大土魠魚，一般人要用不少力氣才能抱起，並有相關業者開價逾新台幣10萬元打算收購。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南28日電）每年冬季至農曆過年期間為土魠魚迴游至台灣附近海域季節，也是許多美食小吃優質食材，台南有釣客在安平外海釣到1尾重36公斤、長約160公分巨大土魠魚，為自己賺到大紅包。

這尾被釣客稱為「怪物級土魠」的大魚是台南釣客張明宗昨天在安平外海釣到，消息傳開後引來不少釣友到安平漁港觀看，直呼「沒看過這麼大的」，並有相關業者開價超過新台幣10萬元要收購。

有釣客今天向中央社記者表示，土魠魚有「海中白金」美稱，屬季節性洄游魚類，每年冬至前後到農曆年前為台灣附近海域盛產期，近年在台灣本島產量有逐年減少趨勢，澎湖的捕獲量較多，台南市面上除了釣客出海釣到的，大部分是從澎湖引進。

張明宗說，當時花了近30分鐘努力，才把這條大魚拉上船，除了長年累積的經驗及技術，運氣也很重要，很高興有這麼大的收獲。

另有釣客說，這次張明宗所釣到的這隻巨大土魠魚重達36公斤，應該已打破安平漁港「最大尾」紀錄，也在過年前賺到一個大紅包。（編輯：黃世雅）1130128

#台灣
#台南市
#土魠魚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21