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桃園八德三元宮設寵物平安燈 貓犬鴿子烏龜都入列

2024/1/28 17:49（1/28 20:12 更新）
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桃園市八德三元宮今年設置寵物平安燈，每盞新台幣600元，每天早上會有專人誦經祈福，目前已開放登記，民眾需提供飼主姓名及寵物名稱、居住地址及國曆出生年月日等資料。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
桃園市八德三元宮今年設置寵物平安燈，每盞新台幣600元，每天早上會有專人誦經祈福，目前已開放登記，民眾需提供飼主姓名及寵物名稱、居住地址及國曆出生年月日等資料。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）有感於民眾對毛小孩的疼愛，桃園市八德三元宮今年設置寵物平安燈，主委呂林小鳳今天表示，各種寵物都歡迎，短短一週已經逾500人登記，除了常見的貓狗，也有鴿子跟烏龜。

八德三元宮管理委員會主任委員、市議員呂林小鳳告訴中央社記者，八德區有中央大學預定校地，先前她就爭取在附近設置寵物公園，吸引許多年輕民眾帶著寵物到公園遊憩，也會到三元宮拜拜。

呂林小鳳表示，有年輕的信眾拜拜後主動詢問廟方，為何不設置寵物平安燈，廟方人員覺得現在有很多信徒都有養寵物，因此採納年輕人的意見，經內部討論後，在今年正式推出寵物平安燈。

呂林小鳳指出，廟方初步規劃於2樓設置1000多盞平安燈，每天早上會有專人誦經祈福，「寵物平安燈」每盞新台幣600元，民眾需提供飼主姓名及寵物名稱、居住地址及國曆出生年月日等資料。

呂林小鳳說，三元宮是桃園市首座設有寵物平安燈的廟宇，21日開放登記後，短短一週已有500多人登記，除了常見的貓、狗之外，也有民眾帶著鴿子及烏龜到廟裡登記，疼愛之情溢於言表。

特別帶著寵物貓登記的陳小姐說，跟毛小孩生活在一起已經3年多了，毛小孩也會關心她就像家人一樣，當然會希望毛小孩過得平安順利，所以一聽到有寵物平安燈立刻到廟裡登記，希望牠在未來的一年也可以平安健康，繼續陪伴家人共同生活。（編輯：張銘坤）1130128

桃園市八德三元宮今年推出寵物平安燈，廟方規劃於2樓設置1000多盞，每天早上會有專人誦經祈福，這也是桃園市首座設有寵物平安燈的廟宇。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
桃園市八德三元宮今年推出寵物平安燈，廟方規劃於2樓設置1000多盞，每天早上會有專人誦經祈福，這也是桃園市首座設有寵物平安燈的廟宇。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
桃園市八德三元宮今年正式推出寵物平安燈，每盞新台幣600元，自21日開放已吸引500多人登記，除了常見的貓、狗之外，還有民眾帶著鴿子前來。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
桃園市八德三元宮今年正式推出寵物平安燈，每盞新台幣600元，自21日開放已吸引500多人登記，除了常見的貓、狗之外，還有民眾帶著鴿子前來。（桃園市議員呂林小鳳提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月28日
#桃園市
#呂林小鳳
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