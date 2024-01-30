春節假期 花蓮重點醫療服務不打烊

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）春節連假返鄉人潮加上各地觀光客，可能增加病毒傳播風險，花蓮縣衛生局籲加強個人防護和生活作息規律；因應就醫需求，協調全縣醫院加強年節期間醫療資源調配。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，預期返鄉及遊客數最高為除夕至初四間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全台各醫院醫療人力出現離職潮，尤其是護理人力不足，都影響醫療資源提供。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，往年春節民眾求診資料統計，最常見的醫療需求分別是腸胃不適、呼吸道疾病、因氣溫遽變導致慢性疾病以及外出發生交通意外事故等。

朱家祥籲請鄉親與觀光客及早做好長假規劃與準備，例如勤洗手、人潮擁擠處戴口罩保護、備好慢性病藥物、注意溫差變化、盡量維持正常飲食及運動，開車注意安全，大家互相提醒關心、安心過年。

花蓮慈濟醫院2月9日至12日上午均有門診、門諾醫院2月10日至12日全天開設「春節呼吸道傳染特別門診」。希望民眾多體恤年節仍日夜堅守崗位的醫療人員，才能讓醫療資源長久維持。

朱家祥建議有慢性病的民眾，預先備好用藥，減少為了拿慢性病用藥湧入大醫院急診室久候，增加被感染的機會。因應長假可能發生大量的呼吸道疾病，盡早施打流感、新冠疫苗增加保護力，降低感染風險，如果有呼吸道症狀需要就診也多利用各醫院年節開設的「呼吸道傳染病特別門診」可更快得到協助。

針對有慢性洗腎需求民眾，花蓮縣內洗腎機構，年節期間仍然會對原服務腎友提供洗腎，8家醫院附設洗腎中心目前預約都已額滿；另外6間獨立型的洗腎診所，有需求的民眾先以電話向診所確認是否能臨時安排。

持有慢性病處方箋的民眾，領藥時間若恰巧適逢春節假期，可提早領藥或至春節不打烊的社區藥局領取，在過年前備足藥品並務必定時服藥。（編輯：郭諭儒）1130130