新北春節發2000份平安袋 助弱勢家庭好過年

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）農曆春節將屆，新北市準備2000份「平安袋」，在163處警察派出所據點發放，內有調理包等民生物資。90間宮廟寺院、4大超商也提供平安餐與幸福保衛站供弱勢民眾。

新北市府今天上午舉辦記者會，市長侯友宜頒發感謝狀給元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司、嘉里大榮物流，感謝民間資源幫助弱勢家庭度過春節。

市府表示，民國105年起，每年春節前都會準備平安袋提供弱勢家庭；今年內容除有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭外，也媒合2萬張待用餐券併入平安袋；弱勢民眾可持券至612家愛心超商店家取得餐食。

市府警察局表示，平安袋會先分發到163處派出所與分駐所，警察值勤時若發現有需要民眾，會主動致送平安袋。遭遇緊急臨時狀況或突發事故民眾也可前往索取；但不要冒領，將愛心物資留給真正需要者。

海山警分局文聖派出所警員劉珮玨分享去年發放平安袋的經驗表示，送平安袋時，看到小孩迫不及待打開看內容物的驚喜眼神，罹患癌症的母親雖口齒不清，但奮力說出感謝，內心相當感動。

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元亨寺台北講堂法師釋會常表示，社會角落仍有弱勢需幫助，希望這項利民關懷措施擴大北台灣、北北基桃4縣市，讓弱勢民眾溫飽無虞。其構想獲侯友宜贊同，將在北台會議中提案討論，盼明年可同步實施。

民政局表示，全市90間善心宮廟寺院於農曆除夕至初五，提供「平安餐」服務，包括粥、麵、湯圓等熱食，屆時將於巿府網站及各區有線電視跑馬燈公布服務資訊。（編輯：方沛清）1130130