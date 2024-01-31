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南迴春節疏運 採儲車水庫和慢進快出策略

2024/1/31 14:31
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（中央社記者盧太城台東縣31日電）因應春節連假南迴公路疏運，公路局比照去年實施「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並依據現況適時控制號誌秒數，警方也將配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段疏導。

公路局南區養護工程分局昨天公布春節台東交通疏運計畫，去年春節連假採取「儲車水庫」和「慢進快出」策略見效，因此，在公路拓寬改善工程屏東端尚未全線完工前，今年持續比照去年成功模式。

南區養護工程分局表示，「慢進快出」實施點，分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，實施方式延長幹道綠燈秒數；另「儲車水庫」截流段點，北上為屏東端麻里巴橋；南下則為台東端新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心。

南區養護工程分局預估，春節車流高峰期為2月8日至9日的返鄉潮；2月10至12日的出遊潮及2月13日至14日的返工潮。會依據現況適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導。

另2月8日至14日上午7時至10時、下午4時至晚上7時兩個時段，南下金崙至壽卡路段全面禁止砂石車台東往高雄通行。（編輯：郭諭儒）1130131

#台東縣
#公路局南區養護工程分局
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