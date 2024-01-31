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紙風車「巫頂環遊世界」 2/3連2天基隆演出

2024/1/31 16:51（1/31 17:46 更新）
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紙風車劇團2月3日起一連兩天將在基隆港東岸旅客中心頂樓的蝶客空中花園演出親子劇「巫頂環遊世界」，基隆港務分公司31日舉行記者會，邀請民眾到場同樂。中央社記者王朝鈺攝 113年1月31日
紙風車劇團2月3日起一連兩天將在基隆港東岸旅客中心頂樓的蝶客空中花園演出親子劇「巫頂環遊世界」，基隆港務分公司31日舉行記者會，邀請民眾到場同樂。中央社記者王朝鈺攝 113年1月31日
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆港務分公司邀請紙風車劇團2月3日和2月4日連2天下午3時30分，在東岸旅客中心頂樓海景第1排的蝶客空中花園演出「巫頂環遊世界」，活動免費入場，邀請民眾前來賞海看劇同樂。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天在記者會表示，「巫頂環遊世界」共有4個橋段，由最有經驗的巫婆「巫頂」揮灑魔法，運用戲劇的想像力，帶領大家從基隆港出發環遊世界。

首站到貝里斯森林「聽牛蛙唱歌」，接著逗趣的「起床號」和全場孩子共同克服賴床的習慣，而後跟著小丑魚「小芬小蓮海底歷險」，最後安排全場民眾一同參與「海底世界運動會」前進海洋世界冒險。

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台灣港務公司基隆港務分公司總經理高傳凱指出，港務公司將串聯東西岸旅客中心，打造完整國際水岸觀光區，延續客貨雙軸心的發展策略，朝國際觀光、運輸及物流等多元化發展。

高傳凱說，港務公司繼東岸旅客中心商場完成招商後，西岸旅客中心商場和停車場也已公告招商，規劃西2倉庫1樓作為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區，西3倉庫1樓和2樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。（編輯：張銘坤）1130131

#張敏宜
#高傳凱
#台灣港務公司基隆港務分公司
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