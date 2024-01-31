清洗廚餘桶廢水排放溝渠 環保查汙染元凶裁罰

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）土城區柑林埤溝近日連續遭泡沫污染，新北環保局今天表示，經採水送驗查獲污染元凶為聯鑫資源科技，清洗廚餘桶廢水直接排放溝渠，將依水污染防治法，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局今晚發布新聞表示，土城柑林埤溝柑林三號橋附近河段，於29日晚間9時許、30日深夜10時許，都接獲民眾通報遭廢水汙染，有泡沫與惡臭。

環保局說，稽查人員循上游溯源，但已無泡沫殘跡，先針對下游處仍有泡沫蓄積的位置，採集水樣檢驗判斷廢水特性，水質為中性，且無急毒性及重金屬反應。

稽查員推測疑似清潔劑或消防泡沫，查訪周邊社區及公司瞭解有無大規模清潔或消防安檢測試。但追查水污染源難度高，溝渠排水管路埋於地底下，追蹤的稽查人員一度陷入困境。

環保局說，今天稽查人員擴大規模，地毯式稽查該河段所有集水區域業者，終於發現聯鑫資源科技公司後方溝渠，發現殘留泡沫殘渣，於是立即稽查。員工坦承於廠房使用清潔劑清洗廚餘桶及地板，但未妥善收集廢水造成汙染。

稽查員投放「示蹤劑」確認這家以資源回收為主的公司，廠區廢水的流向水路確實流往柑林埤溝，已違反水污染防治法規定，當場告發，最重可裁處300萬元罰鍰。也立即命令業者停止排放並派員清理。

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環保局說，現場還發現該公司雖屬於甲級廢棄物清除許可機構，但並未經核准就設置廢棄物貯存場，堆置及貯存廢電腦、廢電子零元件等，已違反廢棄物清理法規定，也依法告發，最重可裁處300萬元罰鍰。

環保局說，由於柑林埤溝河段近期頻繁出現廢水案件，除調閱水路圖資分區域清查，以掌握業者分布狀況，也增設監視器監控，以利即時掌握污染狀況。（編輯：張銘坤）1130131