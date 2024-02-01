高虹安公布新人事 邱臣遠任新竹市副市長

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市政府今天公布副市長人事任命，由民眾黨第10屆不分區立委邱臣遠出任，盼借重其國際外交、經貿專業等長才，助新竹市走向世界，將於明天正式上任。

新竹市政府發布新聞稿表示，邱臣遠曾擔任僑委會僑務促進委員、世界台商聯合總會秘書長、世界台商聯合總會青商會長、世界台灣商會聯合總會執行長及越南台商聯合總會青商會長暨創會召集人等重要海外職務，為台商及台灣僑胞提供海外協助、權益救濟工作。

竹市府指出，邱臣遠擔任立委期間，曾任長達3年的民眾黨團總召，先後於經濟、交通、外交及國防委員會，經選舉投票出任立法院交通委員會召委重要職位。

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此外，邱臣遠多次陪同時任立法院長游錫堃接見外國訪問團，去年陪同總統蔡英文出訪友邦史瓦帝尼，對於國際外交事務嫻熟，將有助於新竹市府向全球開拓城市外交。

市府表示，邱臣遠將於2日上任，能為市政提供更多幫助，其國際經貿經歷有助於向國際招商引資，帶領在地團隊走向世界，強化整體城市競爭力，協助打造新竹市成為國際文化、經濟的重鎮。（編輯：張銘坤）1130201