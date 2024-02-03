竹北首次舉辦年貨大街 每天有表演活動

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）新竹縣竹北市公所首次舉辦「2024竹北樂龍龍年貨大街」，即日起至8日在竹北天后宮前廣場登場，竹北市長鄭朝方表示，現場舞台每天有表演活動，邀親子感受年節氣氛。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，樂龍龍年貨大街共有50個攤位，包括在地小農優良作物、南北貨、水產烏魚子、米香餅乾、花藝應景盆栽等。

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鄭朝方說，除了年貨攤販，主舞台每天有表演活動，歌手演唱、打擊樂團、魔術表演、在地藝人演出等，因應竹北人口結構，是一座親子城市，讓年輕父母能帶孩子一同到場感受年節氣氛。

此次活動還有滿額禮，鄭朝方指出，即日起至8日在活動現場服務台換購消費園遊券，新台幣300元可獲得溫暖袋、500元可獲得香氛，滿1000元則可獲得香氛機，不可累贈，數量有限。詳請可上臉書（Facebook）粉絲專頁「竹北市公所-藝遊竹北」查詢。（編輯：李亨山）1130203