高市181線月光一橋拓寬通車 美濃杉林賞花更便利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市杉林區市181線月光一橋，鄰近月光山隧道，但月光一橋及前後路段因路型彎曲造成視線不佳，市府進行拓寬工程並將路型修正平順，近日開放通車。讓民眾春節至美濃、杉林賞花更便利。

農曆春節將至，市府在美濃、杉林區規劃8大區共57公頃花海，而連接美濃及杉林花海最便利的路線就是杉林區市181線。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，市181線月光一橋，鄰近月光山隧道，月光一橋及前後路段因路型彎曲造成視線不佳，市府將該路段完成拓寬並修正路型平順，拓寬工程去年5月15日開工，並於近期開放通車。

新工處表示，杉林區市181線月光一橋拓寬工程的道路改善長度為227.2公尺，主要施工項目為橋梁兩側延伸加寬0.5公尺，前後道路配合線型改善拓寬0.1至1.6公尺不等，且橋梁兩側護欄加高以降低墜落發生機率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

橋梁拓寬施工期間採半半施工，維持交通順暢。工程拓寬後均為10公尺寬的道路，同時進行AC路面刨除重鋪，標線重新劃設調整，提升行車順暢及用路安全。

工務局表示，月光花區是杉林的主花區，從美濃區穿過月光山隧道，映入眼簾的是杉林花海，181線的杉美路貫穿月光花區，是遊客的打卡熱點。市府改善181線月光一橋，可提升用路品質，也便於民眾假期賞花交通順暢。（編輯：謝雅竹）1130205