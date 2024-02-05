更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
首頁 / 地方

冬山河親水公園溫泉區獲核定 縣府盼中央建設經費

2024/2/5 12:13（2/5 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣第4個溫泉區「冬山河親水公園溫泉區」已獲交通部觀光署核定，宜蘭縣長林姿妙（前右4）5日前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處簡報後，與來賓合影。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年2月5日
宜蘭縣第4個溫泉區「冬山河親水公園溫泉區」已獲交通部觀光署核定，宜蘭縣長林姿妙（前右4）5日前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處簡報後，與來賓合影。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭縣第4個溫泉區「冬山河親水公園溫泉區」已獲交通部觀光署核定，宜蘭縣政府除續辦溫泉開發許可及溫泉水權申請外，也已編列285萬元，規劃泡湯設施設計。

宜蘭縣長林姿妙今天前往冬山河親水公園，聽取縣府工商旅遊處進度報告時，要求縣府團隊全力推動，並向中央爭取溫泉泡湯設施建設經費。

工旅處透過新聞稿指出，繼礁溪溫泉區、蘇澳冷泉區及員山溫泉區後，縣府編列新台幣1700萬元，辦理冬山河親水公園溫泉資源探勘調查及溫泉區劃設案，劃設面積約16.61 公頃。

經探勘結果，探勘井井深800公尺、泉溫為攝氏52.4度、酸鹼值為7.1，泉質分類屬於中性碳酸氫鹽泉，抽水試驗估計安全出水量為每日336立方公尺，顯示冬山河親水公園東南側地區具有溫泉開發潛能。

工旅處指出，完成探勘作業後，縣府於民國111年5月將「宜蘭縣溫泉區管理計畫-新增劃定：冬山河親水公園溫泉區」草案報請交通部觀光署審查，草案於今年1月11日獲核定。

工旅處表示，縣府已於111年預算中編列285萬元，辦理冬山河親水公園泡湯設施設計，規劃以蘭陽的海（龜山島）、蘭陽的山（太平山）為主軸設計特色溫泉區，配置8種泡湯場域。

工旅處指出，將分年、分期施作觀光遊憩設施及管線工程，預計投入 1.1 億元，後續除將續辦溫泉開發許可及溫泉水權申請外，並向觀光署爭取溫泉泡湯設施建設經費。（編輯：張銘坤）1130205

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202