北市春節前消費稽查 一番賞、轉轉樂逾8成有缺失

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）春節將至，台北市政府今天公布跨局處聯合執行春節消費者保護專案計畫成果，其中販售「一番賞」及「轉轉樂」抽獎遊戲品項的業者逾8成都有缺失，已持續輔導改善中。

台北市法務局下午舉行「台北市政府113年春節消費者保護專案計畫」成果記者會，由13個機關在春節前攜手針對「實體賣場、網購平台、餐廳訂席、春節旅宿、交通運具」等5大虛實主軸執行查核。

法務局消保官陳盈全首先指出，針對過年期間民眾喜愛試手氣的「一番賞」及「轉轉樂（搖珠機）」抽獎等遊戲品項，消保官會同市場處、商業處及警察局抽查西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪，分別就「商業、營業登記」及「消費資訊揭露、機率真實性」等項目進行抽查，共計抽查18間店鋪。

其中，4間店舖「無營業招牌」，1間店鋪因轉手登記中而無法提供商業登記資料，商業處都將輔導業者改善。

另外，17間有販售「一番賞」者中，有15間（逾8成）查核後發現缺失，多為「套版未標明序號、籤紙黏死無法檢視背面序號、已開出籤紙與套組序號不同」等情形，經輔導後已有4間改善完畢。

另7間有販售「轉轉樂（搖珠機）」者，經查核後全部都有缺失，多為「未揭露各色球數量、未揭露總球數（或約略估計量）、未揭露已抽出獎球數量」等，經輔導後已有2間改善完畢。

陳盈全會後告訴中央社記者，目前中央雖未針對「一番賞」及「搖珠機」商品訂有專法規範，但店鋪業主仍應依台北市消費者保護自治條例第9條規定充分揭露消費資訊遵行，後續消保官將繼續輔導改善，限期最長15天（視實際情況而定），若輔導後仍拒不改善者，將依消保自治條例予以裁罰。

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台北市警察局刑事警察大隊副大隊長鄭國隆針對專案巡檢網路購物平台成果報告，他表示，去年11月至今年1月共計下架39件查禁物品，其中查獲違禁物品「手指虎」共計3件，依槍砲彈藥刀械管制條例是被列為管制刀械，非經主管機關許可不得販賣、持有，涉案買、賣家都已依法送辦。

商業處指出，福袋是消費者過年期間常買應景商品，為保障消費者權益，已針對4大超商及4家網購平台（momo購物網、PChome商店街、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城）所販售福袋進行抽查，其揭露資訊都有部分內容與「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」尚有不符，已函請業者提出改善說明。（編輯：戴光育）1130205