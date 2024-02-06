高雄首處區公所建置公托開幕 減輕育兒負擔

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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄市公托據點目前有54處，首處以區公所空間建置的「燕巢中安社區公共托育家園」，今天舉辦開幕活動，市府預計公托未來3年將達85處，提供育兒家庭最大支持。

高雄市社會局今天發布新聞稿指出，「燕巢中安社區公共托育家園」設置於燕巢區公所內1樓，運用民眾熟悉的公務機關空間改建，延伸擴充區域行政中心對市民服務內涵，共在燕巢等4處區公所內騰出空間設置公托，將公共空間讓出與民共享。

高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，目前市內公托據點有54處，還有6處將在今年上半年陸續收托，未來3年將達85處，另外，今年起延伸孕婦乘車券使用期限至寶寶出生滿6個月，並設立公辦24小時臨托服務據點，現已設置15處臨托服務據點，還有22處親子館，讓家長能就近選擇彈性、多元的托育服務，減輕育兒負擔。

社會局表示，配合「0－6歲國家一起養」政策，1月起公共化托育加碼補助1500元，每月最高補助7000元，若送托高市公托機構，家長每月最高僅需負擔2000元，另外，準公共托育加碼補助4500元，每月最高補助1萬3000元，如送托高市準公共托嬰中心，中央加高市共計補助每月1萬5500元，家長每月最高僅需負擔5315元，如送托準公共保母，中央加高市共計補助每月1萬4600元，家長每月最高僅需負擔1200元。（編輯：黃世雅）1130206