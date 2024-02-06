春節連假將屆 中市警啟動交通疏導及管制措施

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）春節連假將至，台中市警察局今天宣布，明天起啟動交通疏導及管制措施，針對返鄉交通高峰、春節旅遊車潮及假期結束北上車潮等各階段交通狀況，加強指揮疏導。

台中市警察局交通警察大隊指出，因應春節7天連假，交通疏導規劃首重國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等據點周邊道路。

警方研判台中市交通狀況，自7日起至9日除夕中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與各匝道聯絡道路間。春節期間以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量。

至於假期結束前的11至14日，警方指出，這期間將出現假期結束北上車潮，將於各重點路段適時派遣員警及義交加強指揮疏導，並從連續假期前1日起，機動調控路口號誌以疏導車流。

警方表示，市警局大重機部隊將於春節期間加強台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路巡查，發揮大重機優勢，快速公路發生交通事故時，能儘速到現場協助處理，快速恢復交通。

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為解決國道1號南屯交流道周邊可能塞車，台中市警察局第四分局指出，春節期間將增派警力、義交於南屯交流道、五權西路與環中路口、台中魚市場周邊加強疏導。

第四分局表示，配合台中魚市場星光市集營業時間，每天延長疏導勤務時間4小時，並於鄰近重要道路設置圖形化分流告示牌及大型LED燈箱，提醒駕駛人分流行駛，並配合路口優化號誌時制，以疏導車潮，減少交通壅塞情形。（編輯：郭諭儒）1130206