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年節將近 陳其邁訪視獨居長輩致贈禮盒送暖

2024/2/8 14:37（2/8 15:01 更新）
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農曆春節將近，高雄市長陳其邁（右）前往仁武跟大社拜訪獨居長輩，致贈年節禮盒、保暖物資等，76歲黃姓阿公（左）露出笑顏暢聊生活。（高市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月8日
農曆春節將近，高雄市長陳其邁（右）前往仁武跟大社拜訪獨居長輩，致贈年節禮盒、保暖物資等，76歲黃姓阿公（左）露出笑顏暢聊生活。（高市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月8日
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）農曆春節將近，高雄市長陳其邁前往仁武跟大社拜訪獨居長輩，致贈禮盒和保暖物資。76歲黃姓阿公開心分享唱歌、泡茶等興趣，陳其邁也邀請參加社會局長者歌唱比賽一起同樂。

農曆春節即將到來，陳其邁農曆年前特別前往仁武區及大社區拜訪2名獨居長輩，致贈年節禮盒、紅包、圍巾、手套等保暖物資及水果，祝福新年快樂。黃阿公、林阿嬤見到市長也都非常開心，露出笑顏暢聊生活，陳其邁則關心長輩們健康狀況，提醒天冷注意保暖，並祝賀平安過年。

76歲的黃姓阿公個性隨和樂觀，看到陳其邁非常愉快地分享生活樂趣，像是唱歌、泡茶、種菜等。陳其邁則表示社會局今年將辦理長者歌唱比賽，屆時也邀請長輩一同參加。

黃姓阿公雖然過去曾罹患腦中風，但努力復健後，現在身體已恢復，平時三餐及生活都能簡單自理，偶爾也會跟社區友人互動聊天，目前由高雄市仁武區烏林社區發展協會定期提供關懷。

陳其邁表示，截至去年12月底止，高雄獨居長者有1萬247人，社會局透過專業社工人員訪視評估，依長輩需求及問題分級分流，並結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務。

社會局更規劃強化獨居老人關懷服務，例如陪同長輩參加據點，鼓勵外出參與社區節慶活動，以增進長輩人際社交互動，活絡身心延緩失能；或為長輩打造圓夢計畫。

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高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，市府從113年起擴充敬老卡使用用途。除維持搭乘高雄公共車船及輕軌免費優惠，新增1年1200點（1點1元）社福點數，可搭乘捷運及特約計程車；計程車每趟次可扣抵50元（點）。

目前高雄社區照顧關懷據點已布建543處、布建522處C級巷弄長照站（分布440里）。1國中學區1日照中心目標，已完成布建74個國中學區，共計125家日照中心，住宿式機構已完成布建30個行政區，提供更普及便利又在地的長照服務。（編輯：黃世雅）1130208

#高雄市政府社會局
#高雄市
#陳其邁
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