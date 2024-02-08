關心高雄出遊潮 陳其邁赴智慧運輸中心視察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）關心春節連假交通流量，高雄市長陳其邁今天前往交通局智慧運輸中心視察交通監控狀況。交通局預估市區幹道部分以初二總流量最高；而旅遊高峰則為初三，將較一般假日增約10%至15%。

陳其邁今天前往智慧運輸中心視察春節疏運作業，並感謝值勤人員堅守崗位，發送紅包及水果禮盒慰勉值勤人員辛勞，同時上線與警察廣播電台聽眾問候拜年。

陳其邁表示，根據大數據分析，農曆新年初三及初四高雄各大熱門景點將會湧入大批遊客，而愛河灣因黃色小鴨展出，每天下午5時後會有大量人潮，持續到晚間10時，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具，並掌握即時路況，避開壅塞。

陳其邁並指，目前市區人潮多集中於愛河灣黃色小鴨展區、駁二等區域，建議民眾可搭捷運至哈瑪星站、鹽埕埔站，再步行前往，或至中央公園、三多商圈捷運站搭乘接駁公車。另外，高雄港21號碼頭、高雄展覽館、高雄夢時代提供超過1000個停車位，供外縣市民眾賞燈停車使用。

陳其邁說，目前高雄觀光飯店住房率約達到95%以上，希望大家除了看黃色小鴨外，也可至旗山老街、美濃花海、原鄉桃源區等景點踏青。智慧運輸中心連線約5700個路口交通號誌，市府將再依據相關數據調撥交通人員與交通號誌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通局指出，依歷年車流資料分析預測市區車多路段及時段，市區幹道部分以初二總流量最高；而旅遊高峰則為初三，預估流量較一般假日增加約10%至15%，另外旗山、美濃、佛光山等知名景點周邊車流量較大，預估下午時段車潮最多。

今年春節連假適逢「2024冬日遊樂園」活動在愛河灣舉辦，每天下午3時到晚上10時將視車流啟動2階段交通管制。民眾可利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、高雄市即時交通資訊網（https://traffic.tbkc.gov.tw）等，掌握最新交通資訊。（編輯：黃世雅）1130208