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台南積極招商 5年引資逾2000億元

2024/2/8 16:03
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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府積極招商引資，經濟發展局統計，2019年至2024年1月共吸引投資台南新台幣2011億元，增加4萬8343個就業機會。

台南市政府經發局今天發布新聞稿指出，市府招商引資，協助廠商排除投資障礙，提供服務，台南市長黃偉哲上任後每月召開重大投資會報，跨局處協調加速行政作業，目前列管逾2億元重大投資85案，投資額2532億元。

經發局統計，2019年至2024年1月吸引投資台南1462案，創造2011億元投資額及3987億元產值，增加4萬8343個就業機會；另外，台南市企業通過投資台灣3大方案共218案，投資額2736億元，創造2萬157個就業機會。

經發局表示，市府2023年疫後透過共同參展、潛在買家商機媒合會及國外企業參訪，帶領台南市汽機車零組件、食品、文創等產業拓銷布局全球市場，未來1年潛在商機14億2680萬元。

此外，2023年大台南會展中心共舉辦16場展覽、29檔活動、208場會議，人流100萬人次。2024年將持續辦理台灣燈會、「台南400」等各項展會及活動，活絡會展產業。

市府經發局長林榮川指出，2023年台南市完成新光三越合作的南山台南廣場、全球前3大微型線性滑軌自動化元件大廠的直得科技、全國首座半導體電子級硫酸循環利用工廠投資的強方科技、半導體氣體供應商宏廣新技等投資案。

南科3期也於去年7月31日動土，預定2026年完成開發，將創造392億元年產值及4900個就業機會。南科營業額已連續3年破1兆元，2023年超越竹科。

未來市府將持續對優勢產業價值鏈缺口，吸引關鍵技術企業投資，帶動產業聚落發展，強化產業競爭力，並透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的。（編輯：黃世雅）1130208

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