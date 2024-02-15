屏東鹽埔土雞場確診H5N1禽流感 撲殺9583隻黑羽土雞

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣鹽埔鄉1處土雞場主動通報雞隻異常死亡，縣府採集檢體送驗，確診H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所今天前往現場撲殺9583隻黑羽土雞，並進行場區消毒。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，鹽埔鄉1處土雞場，12日主動通報飼養雞隻異常死亡，隨即啟動防疫機制，前往場區將雞隻移動管制、進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，14日確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，今天前往場區撲殺9583隻約67日齡黑羽土雞，也督導業者完成場區清潔及消毒工作，及回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

縣府指出，這是屏東今年首例H5N1禽流感，動防所已同步啟動此場區半徑1公里內養禽場監測採樣，及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查有無可疑病例，以確認家禽健康情形及無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。

縣府動物防疫所長李永文表示，天氣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，養禽業者適時開啟禽舍保溫設備，並維持訪鳥圍網設施正常運作，加強自主消毒，減少環境中病毒活動；呼籲飼主落實門禁管制，進出禽場應徹底消毒等生物安全工作，每天也要自主觀察場內家禽健康，若發現異常情形，盡速通報動物防疫所前往採樣送檢。（編輯：陳仁華）1130215