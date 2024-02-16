台中通APP下載逾237萬 市民最愛使用參與大型活動

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市政府於去年7月推出「台中通」APP，至今下載量逾237萬次，台中市數位治理局今天公布，市民最愛用服務排行榜首位是參與台中購物節、鍋烤節等市府大型活動。

數位治理局表示，去年7月推出「台中通」APP，在原「台中購物節APP」基礎上，整合市府服務e櫃台、支付繳費通、陳情平台等線上服務，優化升級成為數位市民平台，截至目前為止，APP下載量已突破237萬次。

為更貼近市民需求，市府統計服務調查，並於今天公布台中通APP前10大市民最愛用服務排行榜，其中第1名就是透過台中通APP參與市府大型活動。

數位局指出，台中通App最知名功能是結合市府大型活動，建置活動專屬頁面，如購物節、鍋烤節、耶誕嘉年華等，提供市民查詢、參加或抽獎，掌握活動最新進度。

數位局說明，以全台知名的台中購物節為例，主辦的經發局結合數位治理局開發的數位系統，從發票登錄、抽獎到中獎兌領，採全面無紙化作業，民眾可即時查詢，公開便利的機制吸引民眾參加意願，讓台中購物節成為全台矚目焦點。

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至於其餘前10大受歡迎的服務依序為好康優惠、最新動向、支付繳費、線上申辦、福利資訊、活動行事曆、圖書館藏、疫苗預約、超夯訊息。

數位治理局長林谷隆強調，市府會持續優化台中通APP，滿足市民更多市政需求，歡迎大家多多下載「台中通APP」，一起加入台中數位市民生活，體驗最受市民喜愛的多元功能，掌握台中各種線上服務與重大活動資訊。（編輯：謝雅竹）1130216