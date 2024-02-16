更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯斷交近11個月 仍欠台灣逾139億元
首頁 / 地方

台中通APP下載逾237萬 市民最愛使用參與大型活動

2024/2/16 12:46（2/16 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府112年7月推出「台中通」APP，截至目前為止，APP下載量已突破237萬次。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
台中市政府112年7月推出「台中通」APP，截至目前為止，APP下載量已突破237萬次。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市政府於去年7月推出「台中通」APP，至今下載量逾237萬次，台中市數位治理局今天公布，市民最愛用服務排行榜首位是參與台中購物節、鍋烤節等市府大型活動。

數位治理局表示，去年7月推出「台中通」APP，在原「台中購物節APP」基礎上，整合市府服務e櫃台、支付繳費通、陳情平台等線上服務，優化升級成為數位市民平台，截至目前為止，APP下載量已突破237萬次。

為更貼近市民需求，市府統計服務調查，並於今天公布台中通APP前10大市民最愛用服務排行榜，其中第1名就是透過台中通APP參與市府大型活動。

數位局指出，台中通App最知名功能是結合市府大型活動，建置活動專屬頁面，如購物節、鍋烤節、耶誕嘉年華等，提供市民查詢、參加或抽獎，掌握活動最新進度。

數位局說明，以全台知名的台中購物節為例，主辦的經發局結合數位治理局開發的數位系統，從發票登錄、抽獎到中獎兌領，採全面無紙化作業，民眾可即時查詢，公開便利的機制吸引民眾參加意願，讓台中購物節成為全台矚目焦點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於其餘前10大受歡迎的服務依序為好康優惠、最新動向、支付繳費、線上申辦、福利資訊、活動行事曆、圖書館藏、疫苗預約、超夯訊息。

數位治理局長林谷隆強調，市府會持續優化台中通APP，滿足市民更多市政需求，歡迎大家多多下載「台中通APP」，一起加入台中數位市民生活，體驗最受市民喜愛的多元功能，掌握台中各種線上服務與重大活動資訊。（編輯：謝雅竹）1130216

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.242