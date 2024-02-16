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籌募弱勢孩子助學金 家扶到中台灣元宵燈會義賣

2024/2/16 13:55（2/16 14:31 更新）
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中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，南台中家扶中心宣布，由於新學期獎學金還有新台幣160萬元缺口，將在燈會現場舉行義賣，並展示多款復古童趣的燈籠。（南台中家扶中心提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
中台灣元宵燈會16日起在水湳中央公園登場，南台中家扶中心宣布，由於新學期獎學金還有新台幣160萬元缺口，將在燈會現場舉行義賣，並展示多款復古童趣的燈籠。（南台中家扶中心提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年2月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）各級學校陸續開學，南台中家扶中心宣布，由於新學期獎學金還有160萬元缺口，今天起到25日將在中央公園登場的中台灣元宵燈會舉行義賣活動，展示多款復古燈籠及茶葉。

新春假期結束後，家扶基金會串聯全台各中心，辦理94場「無窮世代新春義賣」，為弱勢孩子籌募新學期助學金。根據家扶基金會「弱勢兒少適性教育資源」調查顯示，5成孩子自認具有運動天賦，然而訓練延伸的龐大費用，卻成為弱勢家庭沉重負擔。

中台灣元宵燈會今天起在水湳中央公園登場，南台中家扶中心從今天起至25日，將在中台灣元宵燈會現場舉行義賣，展示多款復古童趣的燈籠，還有茶葉產品等，期待民眾做公益為開工討好采頭，幫助逆流前行的弱勢孩子在體壇發光發熱。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，貧困家庭出身的孩子因資源受限，往往夢想也被限制，獎學金可以讓他們有作夢及築夢的勇氣，新學期獎學金目標450萬元，預計提供給470名家扶孩子。

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南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁指出，家扶孩子很認真，不認輸，春節過後新學期開始，目前尚有160萬元的獎學金缺口，急需眾人的幫忙，才能讓孩子好好念書。

南台中家扶中心表示，對於投入運動領域的孩子來說，參與比賽、定期或經常性替換因高強度練習而損壞的訓練裝備，這些往往單次動輒數千元，甚至上萬元，為了不讓弱勢孩子的才華與夢想因貧窮而中斷，急需社會大眾伸出援手給予支持。（編輯：謝雅竹）1130216

#水湳中央公園
#南台中家扶中心
#家扶
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