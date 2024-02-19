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伸港蒜農人力老化 有人曾招到最年輕幫手也已75歲

2024/2/19 17:59
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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化伸港鄉紅蒜頭以辛辣聞名，但人力老化，種植期即使有農民開出日薪2千元，仍無法請到年輕人幫忙，曾找到最年輕幫手也已75歲；今年產量減少，蒜農乾脆自行採收，以免血本無歸。

曾姓蒜農指出，種植時期有花錢請4名工人幫忙，但須長時間彎腰、體力負荷大，他開出男性日薪2千元、女性1300元的薪水條件，找到最年輕75歲、最高齡80歲的人願意來幫忙；最近逢產期，產量又減少，為免血本無歸，他決定自己採收。

蒜農說，目前產地價平穩，品質好的每台斤80元，但部分受到雨勢影響蒜苗培土，難以收成或賣相差，虧損只能自行吸收，估計產量約少一半。

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伸港鄉公所統計，伸港蒜頭種植面積逐年減少，目前僅約30多公頃，部分蒜農轉種洋蔥等作物。

民進黨縣議員賴清美告訴中央社記者，伸港蒜農幾乎都是年長者，70、80幾歲還在種蒜，但蒜頭須至少5個月才能採收，洋蔥3個月即可收成，所以許多蒜農都改種洋蔥；目前產地價80元，大盤收購每台斤50元，為了不讓蒜農心血付諸流水，她自己就直接向蒜農買了100台斤。（編輯：陳仁華）1130219

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