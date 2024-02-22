光復路人車爭道 竹市：中央補助將改善21處路口

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）多名新竹市議員今天到竹市光復路一段會勘，主張設置人行步道以改善學生、行人與車爭道問題。竹市府表示，此路段不宜設人行道，但已獲中央核定經費，將改善21處路口安全。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天邀集竹市府相關單位會勘，包括時代力量竹市議員林彥甫及廖子齊、民進黨竹市議員劉彥伶、國民黨竹市議員張祖琰、民眾黨竹市議員李國璋及宋品瑩、綠黨竹市議員劉崇顯等人到場，就光復路一段設置人行步道的可能性進行會勘、討論。

蔡惠婷會勘時指出，此路區段沒有人行步道，長久以來，學生與行人只能走在光復路上與車爭道，險象環生，已有多名議員提出質詢或舉辦會勘，但竹市府遲未有徹底改善規劃。

她指出，根據新竹市警察局交通隊提供數據，民國110年到112年期間，此路段的交通違規取締數量已從215件增至1016件，但交通事故仍然居高不下，因此道路設計與交通環境改善勢在必行。

劉崇顯、劉彥伶、宋品瑩相繼表示，過去也曾舉辦過會勘，但後續都沒有進度，建議市府將此次會勘主題列為交通專案小組的重要推動事項，交通小組須報告規劃內容與推動進度。

張祖琰指出，市府規劃的騎樓順平方案須因地制宜，光復路曾經拓寬過，許多房子因此已沒有騎樓，市府不應將全部希望寄託在騎樓順平方案上。

林彥甫表示，光華街、光華北街在上下學期間，學生是走在馬路上，險象環生，因此今天會勘具指標性，市府交通小組務必納入專案討論，盼將經驗推展到其它區域。

對此，新竹市政府交通處會後提供新聞稿指出，光復路二段路寬為30公尺，光復路一段現況寬度僅20公尺，每日上下班車流超過6000輛，設置人行道只會讓光復路交通更加惡化。

交通處表示，經爭取中央補助改善行人環境，光復路一段已獲核定新台幣4800萬元將優先改善沿線21處路口安全，內容包括改善路口行人穿越線退縮、轉角人行道、偏心左轉車道等，已委託顧問公司規劃設計。

針對行人安全環境，交通處指出，將持續建置通學步道及人行道、推動騎樓順平，多管齊下，改善步行環境。（編輯：戴光育）1130222