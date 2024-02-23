蘭嶼海邊堆置水泥塊 鄉公所澄清為廠商暫時堆放

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）蘭嶼鄉椰油部落海邊出現堆置水泥塊，居民質疑是島上電纜地下化工程丟棄的建築廢棄物。蘭嶼鄉公所澄清，水泥塊是因工程切割後暫時堆置，待一定的數量後會清除。

近期在椰油部落靠近海邊處，出現一堆水泥塊和鐵皮、鐵管、不堪使用的機車，居民質疑是蘭嶼島目前正在進行的全島電纜地下化工程，廠商便宜行事將施工廢棄物就地傾倒海岸。

蘭嶼鄉公所財經課長曾遠方今天接受媒體電訪表示，民眾所指的水泥塊是目前椰油下地工程，施工廠商所切割出來的道路水泥塊，並非事業性廢棄物，由於島上破碎場距離施工地點有一段距離，加上也有水公司正在施工，影響工程車載運，廠商因而將水泥塊暫時堆置路旁岸際，待一定量後做一次清運。

他說，蘭嶼鄉公所接獲訊息後，昨天就有到現場向工地領班反映居民意見，同時也要求他們施工務必謹慎小心。

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台東縣環保局副局長陳炳伸表示，機關單位進行工程時，依工程性質，應分別提報廢棄物計畫書申請及上網公告廢棄物流向申報，都必須遵守廢棄物清理法規範，若未遵守可依情節大小逕行處罰。

蘭嶼鄉去年遭受颱風海葵17級強陣風侵襲，整個島上災情相當嚴重，其中電力損失急迫改善，行政院長陳建仁視察後，指示台電等相關單位2年內全島電纜下地化，台電也在去年底展開工程。（編輯：黃世雅）1130223