南投燈會無人機重新送審 作業不及剩餘場次取消

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投燈會無人機群展演機型與申請不符而重新送審，縣府今天表示，廠商確定無法在期限前完成作業，原定24日、25日晚間無人機群演出確定取消，仍有水舞秀、煙火秀等精彩節目。

南投燈會無人機群飛展演因遭人檢舉機型與申請不符而重新送請數位發展部、交通部民用航空局審查，南投縣政府原估有機會在燈會25日閉幕前再次演出；縣府觀光處日前告訴中央社記者，演出標案8場，廠商加送3場合計11場，仍有6場未執行演出。

縣府今天下午發布新聞稿表示，承包廠商近日積極處理相關程序，最終於今天評估設備更換作業及補件程序確定無法在期限前完成，無法順利進行剩餘場次演出，並告知縣府取消後續展演計畫，縣府對此表示遺憾，針對廠商未符法定程序，將依契約追究責任並求償。

縣府表示，感謝國民黨立法委員游顥、馬文君協助邀集民航局等，召開跨部會協調會議，無人機群飛秀是南投燈會眾所矚目演出項目之一，臨時取消造成民眾期待落空及諸多不便，縣府深感抱歉，未來全面檢討並更加嚴謹把關相關行政作業，讓燈會更完美、完善。

廠商表示，無人機資訊安全與通訊審查及民航空域等相關群飛展演申請，活動前皆取得許可，僅民航局針對現場執行無人機機型外觀與送審資料有差異，並提出現場勘驗需求；部分演出機型外觀確實與當時提報申請外觀不盡相同，為符合規範，須全數設備更換一致，經積極處理，更換作業及補件程序無法在期限前完成。

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縣府接受中央社記者訪問表示，廠商使用3D列印模型機圖片送審，轉請製造商組裝時，製造商為減輕重量等因素而採用不同的現成外殼，但控制韌體、電路板等皆通過資安檢測，不過廠商未因更改外殼再向民航局申請，後來遭檢舉，為避免遭罰而停飛並重新申請。

縣府表示，無人機群使用的電子零件等皆通過相關主管機關檢測，零件都是合法在台灣製造並通過資安檢測，只是廠商製造時考量時間因素，而使用其他現成外殼組裝，導致最終生產出來的無人機外型與民航局留存圖片有落差，須改以現行外殼重新申請。（編輯：謝雅竹）1130223