澎湖元宵乞龜活動多 馬公懋靈殿推擲筊乞龍蝦

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（中央社澎湖縣23日電）澎湖元宵節乞龜系列活動明天於各宮廟登場，其中馬公興仁懋靈殿更推出「擲龍蝦」活動，每次擲筊費用新台幣200元，只要擲出2個聖筊就可獲得1隻活龍蝦。

馬公興仁懋靈殿推出慶元宵嘉年華，除傳統乞龜外，最特別是推出「擲龍蝦」活動，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、澎防部政戰主任許力行等人今天下午參與放龍蝦入池，廟方預估將掀起排隊擲筊人潮。

懋靈殿主委蔡順理表示，今年元宵節乞龜活動中，推出與其他宮廟不一樣的「擲龍蝦」，自元宵節起一連3天，每天上午9時30分至晚上9時30分開放民眾「擲龍蝦」，每次擲筊費用為200元，只要擲出2個聖筊就可獲得一隻活龍蝦，每隻龍蝦約0.5公斤重，目前每公斤市價2000元左右，廟方共準備800公斤的龍蝦。

澎湖全縣200多座大小宮廟在元宵節起舉行為3天的乞龜活動，龜品造型五花八門，有肪片龜、金龜、金錢龜、蛋糕龜、米包龜、巧克力龜、果凍龜、黑糖糕龜、浮球龜等。

此外，各宮廟還會舉辦擲發財金、生蠔等活動，以及搭配摸彩、猜燈謎等，今年以白沙赤崁龍德宮造價250萬元的「哪吒」快艇、尖山顯濟殿的5兩重金條、上帝廟的轎車等獎品最引人注目。（編輯：謝雅竹）1130223

澎湖馬公興仁懋靈殿推出2024慶元宵嘉年華系列活動，除有傳統民俗乞龜外，還有「擲龍蝦」活動，24日將正式登場，澎湖縣長陳光復（中）、議長陳毓仁（右）23日到場參與施放龍蝦。中央社 113年2月23日