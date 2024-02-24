日本和紙藝術與高雄美濃製傘 促台日文化交流

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）日本岐阜縣美濃市副市長堀部勉昨拜會高雄美濃，由於雙方在和紙藝術、美濃製傘及燈藝技術傳承各有所長，此行交流也約定未來可以用和紙燈進行產業人才及文化的交流。

堀部勉與美濃市議會副議長豊澤正信等一行，23日前往高雄市美濃區公所及美濃客家文物館拜訪，受到高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞、美濃區長謝鶴琳展現客家人好客的精神熱情接待。

依客委會資料，自2012年岐阜縣美濃市與高雄美濃區締結友好交流協定至今已逾10年，雙方無論是政府或民間來往熱絡，對於日本和紙藝術、高雄美濃製傘及燈藝技術傳承均有所助益，雙方這次約定未來可透過和紙燈做產業人才及文化的交流。

堀部勉感謝台灣友人在今年1月日本能登半島發生大地震時幫助。他表示，台、日都在地震帶上處境很像，因此會互相援助，感謝台灣伸出援手；另外，此行拜訪高雄美濃印象最深刻的是日治時期興建的竹子門發電廠，迄今仍在使用非常不容易。豊澤正信提及岐阜縣美濃市老街與高雄美濃老街懷舊氣氛相似，希望有機會促進雙方老街交流。

此行堀部勉到訪，對於10年前時任美濃龍肚國小校長的楊瑞霞至岐阜縣美濃市拜會仍印象深刻。楊瑞霞除了祝福能登半島儘快重建，也期待兩邊美濃市的文化交流能碰裝出傳統技藝往前邁進的火花，期待今年下半年率鄉親至日本交流，持續美好友誼。

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堀部勉一行人參訪美濃著名的「廣進勝」紙傘，由老闆林榮君介紹紙傘製作過程；隨後至美濃客家文物館欣賞竹頭背客家八音團傳統樂曲演奏，對於年輕人參與客家八音傳承感到敬佩，在館內透過志工導覽，了解客家藍衫、竹子門發電廠、美濃水橋、敬字亭、東門樓、鍾理和文學等客庄文化特色。

隨後前往美濃湖參訪水雉復育工作，對於居民崇尚里山倡議精神，以及生活、生產、生態「三生一體」生活方式感到認同，也希望將高雄美濃成功經驗帶回日本。（編輯：孫承武）1130224