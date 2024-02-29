台南新營波光節吸客逾25萬 精彩倒數展至3/3

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）今年首次舉辦的台南新營波光節展期至3月3日止，市府統計至今已吸引超過25萬人次遊客，並呼籲民眾把握最後幾天展期，到新營天鵝湖公園走走，欣賞美不勝收亮點作品。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，新營波光節自1月27日開展以來頗受好評，已吸引超過25萬人次造訪，全區共有9件亮點作品，分布在燈區廣場、林間及湖面上。

文化局表示，其中湖面作品「虛實光漾」，有5座圓形光圈映在湖上，有如蕩漾在天鵝湖面波波漣漪，以緩慢漸變色彩呈現，有遊客形容在湖邊觀賞時像「瞳孔放大片」，還有小朋友說像切片的「黃金奇異果」。

文化局說明，另一個湖面作品「漣心光」則是把天鵝湖公園地標、15公尺高大型噴泉在燈光投射下展現繽紛色彩變化，不少專業攝影師以「新營的極光」來形容，紛紛用鏡頭捕捉極光閃現一瞬間，成為網路社群熱搜拍照打卡景點。

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文化局指出，除了五彩繽紛光影噴泉，另一湖面作品「光之眼」則1隻公園湖面上的大眼，與夜空繁星同時閃爍對望，可激發遊客無限想像；在九曲橋涼亭的作品「願之羽翼」，承載著夢想羽翼在湖中閃耀彩色光芒，是具互動功能作品，也是排隊拍照熱點。

文化局表示，新營波光節展期至3月3日止，每日晚間6時到10時30分，每半小時會有燈光秀演出，3月2日、3日還有最後兩場與新營社大合辦的天鵝湖人文生態導覽解說，民眾可把握展期最後幾天。（編輯：陳仁華）1130229