台東美食許家村滷味熄燈 62歲老闆轉行做公益

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東市區許多人青春的回憶、知名的「許家村滷味」今天拉下鐵門結束營業，62歲老闆表示，一切都是因緣巧合，水到渠成該退休，他報名考上職業駕照，要做公益去開復康巴士。

位於台東市傳廣路與正氣路口的「許家村滷味」，最近2個晚上爆人潮，許多民眾聽到店家要在2日結束營業，紛紛把握最後機會，購買品嚐。陳姓民眾說，他連續3晚都來排隊，「以前來10次有9次要排隊，現在還是要排隊」。

在台東縣政府上班、48歲的吳姓公務員表示，聽到「許家村滷味」要結束營業，他昨晚特別去買最後一次，老闆告訴他「因老婆身子不好，要休息了」。他從高中就開始吃「許家村滷味」，這是「許多人的青春回憶」。

網友紛紛在臉書（Facebook）留言指出，「味道獨特的滷味」及「台東必吃滷味」與「有我青春的味道」等。

老闆今天上午拉下鐵門，他說，結束營業消息這2天在網路傳開後，很多人來捧場，「太感動了」，一切都是水到渠成，該休息了。

他表示，從民國81年開始營業，這時候收攤不是在他的計畫中，因為他才62歲，原本要做到65歲領勞保月退，但因半年前妻子雙膝蓋無法蹲，醫生看了說沒大毛病、要多休息。

老闆指出，日前隔壁的鹹水雞搬走，他的老鄰居想租但沒租到，他忽然念頭一閃「我老婆不舒服，那我來退休，我的房子租給鄰居」，就這樣因緣巧合。

他說，昨天是最後一天營業，沒想到昨晚9時許要結束營業時，冰箱肉類、青菜都剛好賣完，只剩4條熱狗，以前從未有這種現象「就這樣連串的事順其自然發生了」。

老闆表示，退休後，妻子要休息，但他才62歲，想開復康巴士，朋友告訴他必須有職業駕照，於是他去報名，也順利考到職業駕照，所有事情冥冥之中往這樣走，且很順利。（編輯：戴光育）1130302