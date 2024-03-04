新北議會開臨時會 綠營盼侯友宜到會專案報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市議會明天將召開臨時會，首先排定議程就是聽取深坑大火與三重鄰損案專案報告，由於朝野共識是「建議」市長侯友宜到會報告，但民進黨團仍希望侯友宜應親自到會報告。

為審查新北市政府113年度各項基金預算，民進黨團日前連署要求召開臨時會，議會也依議事規則於2月29日召開程序委員會，決議3月5日至3月14日舉行臨時會，會期共10天。

由於2月發生深坑大火惡臭爭議與三重工地開挖滲水致鄰房傾斜鄰損案，都引發外界關注，因此，程委會也決議增列深坑大火與三重鄰損案專案報告。

議會秘書長陳王正源表示，明天開議會先確認議事日程，隨後進行深坑大火等專案報告，議會是以「市府」為對象，邀請到會報告，至於市府由誰列席報告，議會都表尊重。

侯友宜今天主持113年市長行動治理中和區座談會議接受媒體聯訪，針對是否列席議會作專案報告一事表示「會尊重議會程序委員會所作的決定」。

民進黨團總召張維倩表示，黨團希望臨時會議事能回歸民生議題，再加上侯友宜已很久沒有到議會報告了，因此，雖然程委會達成建議侯友宜親自報告，也接受委派副市長、局處首長上台的共識，但黨團仍希望侯友宜能親自到會報告，以展現侯友宜對市民及議會的尊重程度。

國民黨團書記長陳偉杰表示，上次臨時會審查基金預算，就是因綠營退席才導致流會，希望民進黨議員這次臨會務必全程待好待滿，不要遲到早退請假，儘速把基金審完。

據了解，市府明天將由副市長朱惕之率消防局長李清安、工務局長祝惠美列席報告並備質詢。

深坑大火案為新北市深坑區2月20日發生電子公司地下倉儲火警，由於儲放不少內含鋰電池的3C產品，使得燃燒惡臭引發雙北民怨。

三重鄰損案是三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，2月27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶26戶83人，引發外界對公安的關切。（編輯：李錫璋）1130304