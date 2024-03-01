新北中港大排光雕展開幕 百萬盞LED燈浪漫夜空

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北新莊區中港大排光雕展，今晚點燈啟用。水利局表示，今年以浪漫風格規劃6個主題區，透過不同的愛情燈飾布置。現場超過百萬盞LED燈，將新莊夜空妝點閃閃發亮。

新莊中港大排光雕展，今晚在新莊區中港廣場點燈後展出，市長侯友宜、國民黨新北市議員蔡健棠、民進黨市議員鍾宏仁等人，在雨中參加開幕儀式，並參觀燈飾。

市府水利局表示，光雕展以「幸福新北、戀戀中港」為主題，6個展區分別為第一區，中港廣場有5公尺高的「守護愛情」燈飾，第二區為大型鯨魚造型的「愛情運河」。

第三區為今年最大亮點，位於自信橋前方的「愛情啟航」主視覺光雕秀；現場有浪漫的「愛之船」供民眾登船打卡，重現鐵達尼號的經典場景；還有動態燈飾渲染整片河廊。

另外，第四區為幸福橋下的「月光戀人」、第五區為昌隆橋下光彩氣球的「愛的迫降」；再加上「玫瑰愛情海」與「愛情精靈」燈海，現場超過百萬盞LED燈，將新莊夜空妝點閃閃發亮。

第六區為昌中橋下，以投光科技體驗炫彩LED燈組成的「愛情鞦韆」，透過各式各樣的動態燈飾，渲染整條河廊，利用投影、燈光特效呈現光雕展演。

水利局說，光雕展今天起至3月24日止，每天晚上6時至10時展出。（編輯：張銘坤）1130301