新北殯儀館優化或遷建案 市府15及18日辦說明會

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市立殯儀館拆遷或現址優化引議，新北市長侯友宜今天表示，網路的傳言都不可信，市府將於15日、18日舉辦說明會，蒐集民眾及地方意見，評估板殯優化方案。

位於板橋區的新北市立殯儀館拆遷或現址改建爭論已久，近日有臉書（Facebook）粉專發文指稱殯儀館可遷到台北港，引發在地藍、綠議員反對。

侯友宜今天上午主持新北市道路交通安全會報後接受媒體聯訪，媒體詢問市立殯儀館的遷建或現址優化議題。他說，殯儀館設備使用40年，不但老舊且空間不足、量能不夠，這是須面對解決的問題。

他指出，殯儀館的在地里長與里民也抱怨吵來吵去已經吵了多年，事情總是要勇於承擔及面對（殯儀館的改建或遷建爭論）。

侯友宜表示，市府這段時間不斷傾聽、溝通，協調如何面對殯儀館未來要走優化的路線或是有其它想法，願意好好溝通，政策也許無法百分之百讓外界滿意，但總是要繼續地走下去。

他指出，殯儀館會不會在其它地方（遷建），「其實，目前網路上一些傳言，都不可信」，新北市政府會逐一向外界解說，會在說明會提出詳細報告，希望外界若有疑慮、有問題也可提出來，市府會直接面對、直接溝通以解決問題。

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新北市殯葬管理處長陳健民告訴中央社記者，在新北市立殯儀館案中，八里區從來都沒有在討論範圍內，網路傳言不知是從哪裡冒出來。長期以來，所規劃的與市議會所討論的都是板橋區現地優化或遷移三峽區、五股區等。

陳健民表示，殯儀館屬於鄰避設施，15日及18日將在板橋區新埔國中舉行說明會，先蒐集現有殯儀館所在地民眾及地方意見，評估板殯優化方案；也會在說明會併陳其它評估地點，所有構想都涉及用地取得、地方民意等問題，將充分溝通。（編輯：戴光育）1140114