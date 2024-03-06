苗縣議員黃聲全當選無效確定將解職 鄭聚然遞補

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控在選舉期間幫選民支付餐費賄選，今天被判當選無效確定。苗栗縣議會指出，待收到判決書後將依規定辦理解職，後續由該選區落選頭鄭聚然遞補。

黃聲全為苗栗縣第20屆第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）縣議員，被控於111年選舉期間，在自家釣蝦場向聚餐選民拜票稱「這餐我請，拜託你們支持我」並代為支付餐費賄選，案經苗栗地檢署偵辦，依違反公職人員選舉罷免法起訴。

刑事部分，黃聲全一審遭苗栗地方法院判刑3年10月，二審台灣高等法院台中分院今年2月間駁回上訴，全案仍可上訴。

民事部分，苗栗地檢署及落選人陳詩弦，均對黃聲全提起當選無效之訴，苗栗地院一審於去年5月判決黃聲全當選無效，經上訴台中高分院審理後，今天宣判當選無效，全案確定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

苗栗縣議會秘書長范陽添指出，依地方制度法規定，黃聲全經法院判決當選無效確定，將由內政部解除議員職權；另依選罷法規定，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補。

苗栗縣議員第5選區應選席次8名（含2名婦女保障名額），根據中選會公告選舉結果，111年得票排名第8的國民黨籍鄭聚然因婦女保障名額被擠下，成為落選頭。范陽添說，縣議會將於收到法院判決書後，依規定辦理黃聲全解職，並待內政部公告缺額遞補人後，辦理鄭聚然遞補就職。（編輯：李錫璋）1130306