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基隆擬設兒少處 謝國樑：0到18歲一條龍規劃

2024/3/6 19:39
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市長謝國樑為兌現政見，研擬裁撤觀光及城市行銷處，成立「兒童及少年事務處」，文化局則改制為「文化觀光局」。謝國樑說，希望成立兒少處對0歲到18歲「一條龍」妥善照顧。

基隆市政府人事處長陳世萍今天在議會報告表示，新成立的「兒童及少年事務處」將設置 4 科，分別為福利服務科、兒少暨家庭支持科、場館設施科及綜合企劃科，編制員額規劃為 22 人。

文化局則改制為「文化觀光局」，將文化局文化發展科，與觀光及城市行銷處觀光發展科，整併為「文化觀光發展科」，並增設 「文化觀光行銷科」，文化設施科更名為「文化觀光設施科」，改制後文化觀光局設8科3室，總編制員額 56 人。

人力調整部分，由社會處移撥8人，並減列社會處婦幼及救助科，綜合發展處移撥4人，並將綜發處「施政計畫科」及「管制考核科」整併為1科等。

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基隆市長謝國樑表示，長久以來，基隆市許多家長都有種感覺，相對而言對於孩子生養環境感到較為艱困，例如，托育空間不足，另受限基隆天氣夏天炎熱、冬天潮濕，孩子在成長期間沒有適當空間遊玩，且基隆嚴重少子化，每年新生兒只有1300餘名。

謝國樑說，有鑑於此，市府希望成立以0歲到18歲，從孩子出生前政策研擬，到孩子出生後和成長期間，以俗稱「一條龍」方式妥善規劃，並落實關懷照顧工作，也會與相關局處持續調整溝通，讓市府業務可以無縫接軌並順利運作。（編輯：張銘坤）1130306

#基隆市
#謝國樑
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