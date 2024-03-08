阿里山櫻王開9成 台18線花季期間假日交管

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）阿里山花季10日登場，目前阿里山國家森林遊樂區櫻王染井吉野櫻已花開9成；花季期間的12天假日上午台18線66K到88.2K交通管制禁行小型車，自行開車賞花旅客要改搭疏運專車。

阿里山花季將延續到4月10日，農業部林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠今天告訴中央社記者，目前阿里山工作站前、沼平公園等地可觀賞到盛開中的山櫻花、阿龜櫻、河津櫻及霧社櫻等，其他如高砂櫻、關山櫻或普賢象櫻預計3月下旬陸續開花，到於非櫻花種如玉山杜鵑、海芋、木蘭、紫藤及垂絲海棠等已陸續開始綻放。

交通部公路局嘉義區監理所長黃萬益說，確保旅遊品質及交通順暢，花季期間3月9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4、5、6、7日每天上午6時到11時台18線（阿里山公路）66K湖底處到88.2K阿里山國家森林遊樂區交管，禁止小型車通行，管制時段自行開車旅客須行駛到61K樂野服務區停車後搭疏運轉乘專車。

搭疏運專車可享阿里山森林遊樂區入園門票新台幣150元優惠價（原價200元），民眾可於樂野服務區買門票及車票。

另外，搭高鐵嘉義站到阿里山、台鐵嘉義站到阿里山、台北轉運站到阿里山及日月潭到阿里山等客運路線到阿里山，憑車票同享門票150元優惠。（編輯：李明宗）1130308

阿里山花季10日登場，阿里山國家森林遊樂區內霧社櫻等陸續盛開。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月8日