南投國姓鹿神祭連2天登場 嚐鹿茸料理賞客家文化

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）國姓鄉公所3月16日、17日舉辦「鹿神祭」系列活動，規劃鹿茸創意料理競賽、鹿茸養生宴、農特產市集、客庄健行、鹿神踩街繞境、客家表演等，盼更多人認識國姓客家及養鹿文化。

養鹿是國姓鄉重要經濟產業，為讓更多人認識鹿茸、親近國姓，國姓鄉公所推出「鹿神祭」產業文化活動，今天對外宣傳，現場安排客家舞蹈演出、體驗製作客家傳統美食粢粑，還有鹿茸養生餐及農特產展示，邀民眾16日、17日至國姓鄉品嚐鹿茸宴、參與鹿神踩街。

國姓鄉長邱美玲出席記者會表示，16日在褒雄宮舉辦鹿茸創意料理競賽，邀縣內高中、大學餐飲科系學生及樂齡學習中心學員烹煮鹿茸客家料理，如福菜炒牧草筍、客家小炒、鹿茸養生湯，並由具中餐乙級技能檢定合格的專業老師，向遊客介紹每道菜餚特色。

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邱美玲說，首次辦理「客庄好食，鹿茸養生宴」17日中午登場，開放預訂30桌，每桌新台幣6600元已訂滿，來自各地遊客齊聚品嚐10道鹿茸料理及客家美食；過去由主辦單位準備簡易餐食免費供遊客品嚐，鄉公所及業者今年用心將鹿茸結合客家料理，開發出滿桌佳餚。

邱美玲表示，鹿神祭主活動17日在南港村水鹿大街，有農特產市集、客庄健行、鹿神踩街繞境、客家表演、彩繪水鹿等，健行路線途經吉欣養鹿場，遊客可至鹿場內與水鹿互動；另外，購買農特產品滿額可抽獎，最大獎是16台兩生鮮鹿茸，共有3份。（編輯：謝雅竹）1130308