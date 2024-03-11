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新北：三重板橋雙引擎 帶動大漢溪南北發展

2024/3/11 14:16（3/11 14:26 更新）
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新北市長侯友宜（前左2）11日帶領局處團隊到三重區進行113年行動治理座談會，傾聽基層心聲。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月11日
新北市長侯友宜（前左2）11日帶領局處團隊到三重區進行113年行動治理座談會，傾聽基層心聲。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜今天和地方座談表示，力拚位於三重區第2行政中心民國115年完工，屆時將與板橋成為新北市雙引擎，帶動大漢溪南北發展；至於銀新未來城也會持續與中央溝通。

民政局發布新聞稿指出，侯友宜率市府團隊到三重區舉辦行動治理座談會，傾聽里長等基層心聲，由於適逢農曆2月初2福德正神聖誕，侯友宜會前特別前往三重同仁宮參拜，祈求市民健康平安、地方繁榮。

侯友宜表示，三重未來指日可待，當前第2行政中心及軌道建設都在進行中，力拚第2行政中心115年完工，屆時與板橋成為雙引擎，帶動大漢溪南北發展。

他表示，市民需要大建設，也要小建設，面對市民需求，市府都要全力推動。包括污水下水道接管、停車場興建、第2座國民運動中心、圖書館等，以及交通建設、都市更新、老人照顧、公托公幼等建設都要全力推動。

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由於三重區福隆路有工地日前發生連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜鄰損案。侯友宜表示，對於因新建案所造成鄰損問題，及對周邊居民所造成影響，工務局、公所都要全力協助里長與建商協商解決。

民政局長林耀長表示，自108年啟動行動治理至今，三重區計提案270案，已完成250案，執行率93%，將持續以「府區一體，立即行動」積極態度，努力為市民解決問題。（編輯：方沛清）1130311

#大漢溪
#林耀長
#民政局長
#侯友宜
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