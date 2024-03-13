避免山林火災 林業保育署台中推金紙集中處理

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）林業及自然保育署台中分署攜手台中市政府，3月16日至4月4日在清水區橫山公墓辦理金紙集中處理活動，參與民眾可兌換限量的獨家森之帽或五葉松洗手乳。

林業保育署台中分署指出，據統計掃墓用火不慎為引發山林火災之主要因子之一，台中市清水區的橫山公墓及第一公墓鄰近保安林地，過去每年發生公墓火警延燒到鄰近保安林的案例，今年已處理3起鄰近保安林地火災。

林業保育署台中分署規劃清明連假前週末假日，清水區橫山公墓辦理金紙集中處理共7場次，專人駐點收集金紙，每天活動結束後，送台中市環保局清水區清潔隊集中淨爐焚燒。

清水區橫山公墓占地寬廣、乾燥多風，為森林火災高風險區域，尤其清明時節掃墓祭祖時焚燒紙錢，遇風勢助長、紙灰、火星飛揚常引發火警，延燒毗鄰之第1414、1425號土砂捍止保安林形成森林火災。

為避免墓地火災延燒至森林區域，林業保育署台中分署除已在台中市清水區及沙鹿區的保安林噴灑環保生物阻燃劑，降低平地森林野火發生機率。

林業保育署台中分署呼籲，掃墓祭祖期間，處理香燭、金紙、雜草等應格外小心，落實四不二記得掃墓注意事項：不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹、記得滅餘燼、記得收垃圾。（編輯：郭諭儒）1130313