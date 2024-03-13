宜蘭羅東呷拜拜席開500桌 19日起開放訂桌

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣13日電）今年宜蘭縣羅東鎮帝爺生「呷拜拜」活動將於4月3日晚間封閉部分街道席開500桌，每桌10道佳餚只要新台幣3000元，3月19日起受理訂桌。

昔日，每年農曆3月初3帝爺生（玄天上帝誕辰）是羅東鎮內的大日子，除了大神尪遶境活動，鎮內家家戶戶都會大擺流水席，宴請親友慶祝。民國80年代中期，許多地方人士認為大肆宴客，不只舖張浪費，也勞民傷財，之後「吃拜拜」的傳統不再盛行，大神尪遶境的規模也跟著縮水。

為恢復傳統人情及產業文化、讓年長羅東人找回最深刻的共同記憶、也讓年輕人體驗古老節慶的生活文化、展現羅東人的好客與熱情，鎮公所自民國99年起恢復舉辦這項活動，並由鎮公所提供補助，邀請知名餐廳業者辦桌，但桌位有限，通常在開放訂桌前一晚，鎮公所廣場就出現排隊登記人潮。

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鎮公所今天表示，今年「呷拜拜」活動邀請6家在地知名餐廳，推出澎拜好料的蘭陽風味饗宴，每桌定價3800元，鎮公所補助每桌800元，民眾以優惠價3000元即可購得蘭陽美饌。3月19日上午8時起，於羅東鎮公所開放訂桌，每人每次最多預訂3桌，當場繳費，售完為止。

此外，3月初3帝爺生系列活動中大神尪遶境將於4月11日下午1時起，由羅東奠安宮邀請各寺廟陣頭在羅東鎮內遶境。（編輯：張銘坤）1130313