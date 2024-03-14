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忠孝路夜市攤車無處放屢遭檢舉 中市府協助租用土地

2024/3/14 15:22（3/14 15:31 更新）
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台中市忠孝路觀光夜市內攤商營業結束後，因攤車與生財器具無處安置，常被檢舉「占用道路」屢接罰單，市議員陳雅惠（前）14日表示，希望市府以輔導代替開罰。中央社記者趙麗妍攝 113年3月14日
台中市忠孝路觀光夜市內攤商營業結束後，因攤車與生財器具無處安置，常被檢舉「占用道路」屢接罰單，市議員陳雅惠（前）14日表示，希望市府以輔導代替開罰。中央社記者趙麗妍攝 113年3月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市忠孝路觀光夜市約有190攤，市議員陳雅惠接獲攤商陳情，營業結束後攤車無處安置，屢接罰單，希望市府以輔導代替開罰。市府將協助租用適當地點放置攤車。

台中市議會今天召開臨時會，進行「113年度振興經濟三大節慶計畫」專案報告。民進黨籍市議員陳雅惠指出，市府提出「112年度台中振興經濟—消費金喜送」計畫，追加歲出預算新台幣3億5000萬元，擬定「振興經濟三部曲」，以「物調券大放送」、「台中鍋烤節」、「台中購物節」三階段計畫。

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陳雅惠接獲攤商陳情，南區忠孝路觀光夜市目前約有190攤攤販，營業結束後，因攤車與生財器具無處安置，常被檢舉「占用道路」屢接罰單，車輛暫停門口被取締，攤車罰新台幣1200元、機車罰900元，攤商生意嚴重受影響，叫苦不已。

經發局長張峯源表示，實際現勘過，將以輔導為主，已與管委會和攤商溝通，大部分都有守規矩。另外也洽詢國產署土地，協助租用，但尚未正式回應，後續持續協調。（編輯：黃世雅）1130314

#陳雅惠
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